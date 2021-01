Governo: Di Maio, 'maggioranza assoluta? Quando servirà l'avremo'

18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Quello della maggioranza assoluta è un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole", la maggioranza relativa "è una maggioranza. La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l'avremo". Lo dice Luigi Di Maio al Corriere della sera.

Di un ritorno con Renzi, il ministro degli Esteri dice: "Quando abbiamo dato vita a questo governo lo abbiamo fatto superando profonde difficoltà e diffidenze con tanti, anche con lui. Chi rompe non può più essere un interlocutore credibile. Come si fa oggi?".

"La nostra proposta in Aula si rivolgerà anche a quelle realtà parlamentari in grado di aprire un patto di rilancio per il Paese. Possiamo tracciare la via, insieme, per i prossimi anni", dice Di Maio.