Scuola: Milano, bloccato con catene ufficio scolastico regionale

18 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Nuovo blitz del Comitato in difesa della scuola all'ufficio scolastico di Milano. Gli uffici sono stati bloccati con catene per protestare contro la mancata riapertura degli istituti scolastici superiori e contro la didattica a distanza. L'ufficio scolastico del capoluogo lombardo è stato "chiuso per incompetenza", scrivono sui social gli studenti del Comitato. "A noi viene negata la possibilità di frequentare il luogo che dovrebbe arricchirci culturalmente e umanamente. Voi che invece avreste il dovere di prendere decisioni per il nostro futuro vi limitate a miseri giochi di potere per difendere qualche colore politico o poltrona".

Per i membri del Comitato in difesa della scuola "è arrivato il momento, e le occupazioni degli ultimi giorni lo dimostrano, che i giovani si riprendano i loro diritti, il loro presente e il loro futuro. L'azione di questa notte, promossa dal Comitati in Difesa della Scuola, vuole essere un chiaro atto di attacco e denuncia a una classe politica divisa e senza prospettiva sociale. Saremo noi a occuparci della scuola. Restate a casa voi che molteplici volte vi siete dimostrati incapaci, lasciate spazio e possibilità di fare a persone il cui sguardo è volto verso il futuro".