Olimpiadi: Regione Lombardia e cluster aerospaziale insieme per progetti per giochi (2)

(Adnkronos) - "Le Olimpiadi di Milano-Cortina - spiega al riguardo Antonio Rossi - saranno fortemente orientate alla sostenibilità ambientale. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali la manifestazione a Cinque Cerchi si svilupperà su un'area geografica vasta che abbraccerà ambiti e realtà molto diverse fra loro, distanti anche alcune centinaia di chilometri. La mobilità ecologica e la connessione dei territori di montagna sono due delle chiavi per il successo dell'evento. In questo senso, i Giochi rappresentano il terreno di sfida ideale per l'ideazione e l'applicazione di progetti pilota in grado di assegnare alla Lombardia il ruolo di regione leader in Europa e nel mondo in numerosi settori".

Rizzi spiega che "sono numerosi i settori che potranno essere esplorati nell'ambito della collaborazione con il Lombardia Aerospace Cluster. I Giochi saranno una vetrina formidabile per affermare nel mondo le capacità innovative della Lombardia e delle sue imprese più avanzate. Un'occasione speciale per promuovere sperimentazioni hi-tech capaci di favorire, sul medio-lungo periodo, il progresso di tutta la Lombardia e del Paese. Così facendo - conclude Rizzi - lasceremo un'eredità permanente sul territorio oltre ad una visione di futuro significativa".

Rossi e Rizzi si occuperanno nei prossimi mesi di approfondire i possibili scenari e le modalità con cui promuovere l'attivazione delle progettualità che potranno essere sviluppate nell'ambito dell'annunciata collaborazione con il Lombardia Aerospace Cluster. Lo faranno anche favorendo il coinvolgimento delle direzioni generali, della Fondazione Milano-Cortina e di tutti i soggetti competenti, compresi i Ministeri nazionali interessati.