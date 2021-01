Milano: trovato con 200 grammi fra marijuana e hashish, arrestato 20enne

18 gennaio 2021 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un ragazzo di vent'anni e ha denunciato un 24enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è nato da un controllo in un condominio di viale Settembrini, in zona Stazione Centrale, dal quale proveniva un forte odore di marijuana. Gli agenti hanno controllato l'apparamento, abitato da tre giovani fra i 18 e i 21 anni, e hanno trovato 15 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. I ragazzi sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di risalire all'identità dello spacciatore, un 20enne italiano, con precedenti di polizia, residente a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Il ventenne è stato individuato in piazza Luigi di Savoia mentre, alla guida della propria macchina e in compagnia di un amico 24enne, vendeva droga a un altro giovane. La perquisizione dell'automobile ha portato al sequestro di circa 120 grammi di marijuana e 24 grammi di hashish.

Nell'abitazione del 20enne sono stati sequestrati altri 54 grammi di marijuana e quasi 1.300 euro in contati. Il giovane è stato arrestato, mentre il 24enne è stato denunciato.