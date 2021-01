Pci: 100 anni fa la nascita, da giovedì celebrazioni a Livorno, città della 'scissione' (3)

18 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Come spiega l'assessore Simone Lenzi, "i primi saranno eventi soprattutto simbolici, data la difficoltà in questa fase di emergenza sanitaria di inaugurare grandi mostre che potrebbero chiudere dopo pochi giorni, e data l'impossibilità di usare cinema e teatri, purtroppo ancora chiusi al pubblico, per rassegne culturali di ampio respiro. Si tratta comunque di un modo, dunque, per 'segnare il posto' in attesa del vero grande evento che appunto è programmato per dopo l'estate".

Sabato 23 gennaio, dalle ore 17.30 alle 19.30, l'associazione Uni Info News, con il patrocinio del Comune, organizza, in diretta sulle proprie pagine social, un incontro dalla sala del Grande Rettile del Museo della Città, intitolato "C'era una volta il Pci. Viaggio attraverso la storia del più importante partito comunista dell'Occidente". Vi renderanno parte, oltre all'assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi, numerosi ospiti tra i quali Annamaria Biricotti, Mario Tredici, Fabio Bertini, Lamberto Giannini, Benedetta De Vanni. Verranno inoltre proiettate delle video testimonianze rilasciate da Otello Chelli, Aurora Trotta, Luigi Vanni e Soriano Ceccanti.

Sempre sabato 23 gennaio il Comune organizza un incontro commemorativo in diretta sulla web tv alle ore 19. Andrea Romano e Fabrizio Rondolino presenteranno due libri che hanno scritto sulla storia del Partito Comunista.

Il programma delle celebrazioni nel dettaglio sarà illustrato alla stampa mercoledì 20 gennaio, alle ore 12.00 al Museo della città (sala del Grande Rettile) alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell'assessore alla Cultura Simone Lenzi.