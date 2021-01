18 gennaio 2021 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia vedono il primato a Varese, dove si contano 319 nuovi contagiati dal virus. A Milano e provincia sono 256, di cui 117 in città. A Bergamo sono 47, a Brescia 186; numeri alti anche a Como 155. Pochi contagi a Cremona (22), Lecco (15), Lodi (21), Pavia (30) e Sondrio (5). In provincia di Mantova, la Regione segnala 44 positivi, a Monza 53.