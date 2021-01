18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho parlato di una forte vocazione europeista, l'Italia in questo momento può giovarsi di una forte sintonia tra la commissione europea e quello che stiamo perseguendo, il fatto che gli obiettivi alla base del nostro progetto di riforma siano presenti nel Next generation Eu non è casuale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della replica alla Camera.