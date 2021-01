Coronavirus: Fontana, 'tra stasera e domani deposito ricorso al Tar su zona rossa' (2)

18 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - La Lombardia ha impugnato il Dpcm del 14 gennaio, non l'ordinanza del ministero della Salute, cosa che la Regione avrebbe potuto fare davanti al Tar della Lombardia. Il ricorso al Tar del Lazio, se fosse accolto, "varrebbe per tutte le Regioni", ha confermato il presidente Fontana.

"Crediamo che il Governo avrebbe dovuto dare maggio peso al parametro dell'incidenza dei nuovi casi, molto più aggiornato e aderente alla realtà oggettiva", ha spiegato. "Le nostre richieste sono state supportate da tutti i presidenti in sede di Conferenza Stato-Regioni". Che il parametro dell'RT "strutturalmente in ritardo", abbia la prevalenza sugli altri "non può essere accettato".

Un'interpretazione "più corretta" dei parametri, secondo Fontana, porterà di nuovo la Lombardia in zona arancione e non più in zona rossa. "I dati - ha precisato ancora - sono quelli comunicati a tutti i sindaci, noi non teniamo nulla di riservato".