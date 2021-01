Governo: Zingaretti, 'voto fa chiarezza, si vede chi compie delle scelte e chi altre'

18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "La scelta della parlamentarizzazione della crisi non era solo dovuta ma è anche l'occasione affinché, nelle sedi preposte, aumenti il tasso di chiarezza che permette un giudizio su chi compie delle scelte e chi altre. E' un elemento di chiarezza indispensabile" che è giusto si ci sia "in Parlamento" e non "in interviste o conferenze stampa". Lo dice Nicola Zingaretti chiudendo l'assemblea dei senatori Pd.