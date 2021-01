18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte è perfetto per l'Unione europea" per i "grandi media al servizio di poteri forti, perchè è perfettamente in grado di assumere esattamente la forma che gli chiede il suo mandante: praticamente Barbapapà". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.