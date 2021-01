Governo: Meloni, 'senza maggioranza no incarico a centrodestra, regole valgono per tutti'

18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Presidente Conte: siete sicuri che il Presidente della Repubblica vi consentirà di governare questa nazione anche in assenza di una maggioranza assoluta dopo che nel 2018 si è rifiutato di dare l'incarico al centrodestra perchè non c'era la certezza sui numeri? Pensate che le regole valgano solo per il centrodestra? Le regole della democrazia valgono per tutti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.