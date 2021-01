18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "No convinto alla fiducia, non ho potuto partecipare al voto semplicemente per un problema logistico, ma la mia posizione, come dimostra la dichiarazione di voto, è netta e chiara".Così il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi.