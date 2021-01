Milano: partiti i lavori per biblioteca di Baggio

18 gennaio 2021 a

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono partiti i lavori per la realizzazione del padiglione di Baggio, il nuovo edificio della biblioteca civica che, nel quartiere di Milano, non solo integrerà gli spazi della biblioteca accogliendo al suo interno nuove funzioni, ma creerà, attraverso un'area scoperta di circa 230 metri quadrati, la ‘Piazza dei saperi', uno spazio di connessione attrezzato in modo da favorire i processi di socializzazione e inclusione di tutto il quartiere.

Il progetto del nuovo Padiglione è il risultato del percorso di progettazione partecipata, ‘La biblioteca mette le ali', che ha coinvolto le associazioni del territorio, i cittadini e il Municipio 7. L'obiettivo è la riqualificazione del quartiere attraverso una nuova idea di biblioteca, non più solo come luogo di studio e lettura, ma anche come centro di diffusione dell'informazione e della conoscenza e come spazio dedicato alla socialità e all'integrazione.

Al termine dei lavori, previsto nel luglio 2021, la gestione del Padiglione e della sala polifunzionale (quest'ultima nei soli orari di chiusura della Biblioteca) sarà affidata al soggetto scelto con procedura ad evidenza pubblica che avrà presentato il miglior progetto a valenza sociale, culturale formativa e aggregativa rivolto alla cittadinanza. Per la realizzazione del progetto ‘La biblioteca mette le ali' il Comune ha impegnato complessivamente circa 1 milione e 400mila euro.