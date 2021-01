Governo: Renzi, 'vedremo al Senato, con un voto in più hai fiducia, ma difficoltà in commissione'

18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Vediamo se al Senato ci saranno i numeri per la maggioranza assoluta. Basta un voto in più dipende per far cosa, chi ha esperienza parlamentare sa che formalmente per ottenere la fiducia basta un voto in più, poi c'è l'attività di commissione e in molte commissioni il governo sarebbe in minoranza". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tg2 Post.

"Perché incaponirsi in quest'arrocco -ha aggiunto il leader di Italia viva- e non cercare una riflessione sulle cose che servono agli italiani? Stanno cercando soltanto, in 'un compro, baratto e vendo', in un calciomercato di senatori, di prendersi l'uno o l'altro. Ho l'impressione che in questi giorni il presidente del Consiglio sia stato molto spesso al telefono con i senatori a cercare la maggioranza anziché al telefono con la Pfizer che in questa settimana ci manda 136mila vaccini in meno".

"Non so se avranno cinque parlamentari in più, so che l'Italia -ha concluso Renzi- avrà 136mila vaccini in meno in questa settimana. Che fa il presidente del Consiglio? Fa la telefonata alla Pfizer o fa la telefonata ai senatori responsabili? Ho l'impressione che sia una domanda retorica".