Governo: Gallone (Fi), 'Conte non tornano, serve essere empatici non simpatici'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "I Conte non tornano. L'Italia ha bisogno di un vero governo, non di questo governo. Dopo due esecutivi con un presidente del Consiglio incapace di dare risposte concrete ai bisogni delle imprese e delle famiglie, ostaggio di maggioranze prima innaturali e poi artificiose, gli Italiani meritano di più e di meglio. Serve, in questo momento più che mai, gente seria, preparata e competente alla guida del Paese. Non basta il vano tentativo di essere simpatico, c'è bisogno di essere empatici. Di sapersi immedesimare nei problemi della gente e di trovare le soluzioni più idonee". Lo afferma Alessandra Gallone, vicecapogruppo di Fi al Senato.