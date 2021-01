Bruno Editore pubblica Renato Zaccheddu, Mastoplastica Moderna: il Bestseller su come realizzare il proprio sogno

19 gennaio 2021 a

a

a

(Milano 19 gennaio 2021) - Milano, 19.01.2021 – Secondo i dati ISAPS (International Society for Aesthetic and Plastic Surgery), nel corso di quest'anno si è riscontrato un forte incremento del ricorso alle pratiche di medicina estetica. Il trattamento più interessato è quello relativo alla mastoplastica additiva che ha visto ben 54.000 interventi effettuati nel 2019 e un incremento del 10% nel 2020. Per tutte quelle donne che desiderano sentirsi più belle con la consapevolezza di fare la scelta giusta, esce oggi il libro di Renato Zaccheddu “MASTOPLASTICA MODERNA. Come Realizzare Il Tuo Sogno Estetico Sapendo Di Fare La Scelta Giusta Analizzando Tutte Le Possibilità” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con le proprie lettrici le stesse informazioni che permetteranno loro di capire come la chirurgia estetica può davvero aiutarle, in completa sicurezza, ad avere il seno da sempre desiderato, così da sentirsi più belle e seducenti verso sé stesse e gli altri.

“Il mio libro parla della chirurgia estetica del seno, chiamata in termini più tecnici mastoplastica, la quale a sua volta può essere di tre diverse tipologie: additiva, riduttiva e di rialzamento (mastopessi)” afferma Renato Zaccheddu, autore del libro. “Quello che ho cercato di fare attraverso il libro è stato quello di accompagnare la lettrice, all'interno di un mondo troppe volte caratterizzato da miti che portano facilmente una donna a disorientarsi. Per questo motivo ho pensato bene di condividere informazioni tecniche ma facilmente comprensibili, frutto della mia esperienza professionale in questo settore, che saranno sicuramente utili alle mie lettrici”.

Secondo Zaccheddu, il modo migliore per mettere una donna nella condizione di prendere la decisione migliore sta proprio nell'acquisizione di informazioni specifiche relative al mondo della mastoplastica. Troppo spesso infatti, secondo l'autore, una donna è portata a sottoporsi ad un intervento di questo tipo dando per scontate troppe cose. Il libro rappresenta quindi una fonte inesauribile di informazioni che sono di assoluta importanza e che allo stesso tempo sono frutto di esperienze sul campo da parte dell'autore stesso.

“L'intento dell'autore è fin troppo chiaro: aiutare la lettrice a prendere consapevolezza dei propri obiettivi estetici in maniera professionale e consapevole” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Per una donna avere un bel seno è assolutamente importante anche in ottica di autostima personale. Poter quindi accedere ad informazioni di questo tipo grazie a qualcuno che ha saputo fare di questa professione la propria vita, è di assoluto valore per chiunque desideri realizzare il proprio sogno estetico”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché ciò che offre in termini di visibilità e professionalità è di gran lunga superiore a qualsiasi altra casa editrice” conclude l'autore. “Il suo continuo supporto, non solo nel corso della stesura del libro ma anche in merito al marketing del libro, è un qualcosa di assolutamente unico. Diventare Bestseller è come una medaglia che si porta per tutta la vita: un risultato a dir poco impareggiabile”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Il Dottor Renato Zaccheddu è nato a Magenta l'11 gennaio del 1970. Laureato in Medicina a Milano nel 1995, si è stabilito poi a Birmingham (UK) dal 1997 al 2001. Anni questi serviti per capire quale specialità chirurgica mettere al centro della propria vita professionale: la chirurgia plastica ed estetica. Non si è lasciato sfuggire l'opportunità di apprenderla proprio dal massimo esperto mondiale in questo settore nella sua scuola di Rio De Janeiro: il professor Ivo Pitanguy. È stato proprio lì che a fine 2003 gli fu conferita la specializzazione in Chirurgia Plastica ed Estetica. Ha messo poi a frutto le competenze acquisite perfezionandole con una intensa pratica quotidiana iniziata, ancora una volta, a Birmingham nel 2004, per poi successivamente tornare regolarmente anche a Milano. Per quello che concerne la sola chirurgia estetica del seno, il Dr. Zaccheddu vanta ad oggi una casistica che supera i 4.500 pazienti operati.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice

Bruno Editore srl