Governo: Conte, 'no arroganza ma posso parlare a testa alta'

19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Vedete, se oggi, a voi che siete in quest'aula e ai cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non avere mai sbagliato, ma per la consapevolezza di chi, insieme a tutta la squadra di governo, ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale". Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte, in Aula al Senato.