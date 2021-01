Macaluso: Cavallo (Strada Scrittori), 'ha fatto della lotta alla mafia una ragione di vita'

19 gennaio 2021 a

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "Si spegne con Emanuele Macaluso un amico, un saldo interlocutore della ‘Strada degli scrittori', una voce eretica capace di tradursi in un'aristocrazia di pensiero specchiata nella storia e nei libri di un padre nobile della sinistra e della vita politica italiana". A dichiararlo è Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli scrittori". "Ricordiamo commossi il protagonista di una epopea che ha come fulcro iniziale la sua Caltanissetta, dove negli Anni Quaranta contribuì a creare le condizioni per un riscatto dal fascismo centrato sulla convergenza delle componenti popolari, da quella comunista a quella cattolica - dice - In rapporti con Vittorini e Sciascia, dirigente sindacale negli anni di Portella della Ginestra, Macaluso ha fatto della lotta alla mafia e al terrorismo, delle battaglie per il Mezzogiorno e dell'attenzione verso gli ultimi una ragione di vita finalizzata alla formazione di una salda coscienza civile. E' l'impegno sul quale proseguiremo, grati al compagno di strada che ha ispirato e sostenuto tante nostre iniziative”.