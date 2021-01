Coronavirus: Giani, 'In Toscana curva pandemica sotto controllo'

19 gennaio 2021 a

Firenze, 19 gen. - (Adnkronos) - "Oggi abbiamo davvero un dato che mi rincuora: sono 241 i nuovi casi di coronavirus. Per la Toscana è un risultato importante che dimostra che la curva pandemica si mantiene sotto controllo. A novembre siamo arrivati anche a giornate con 2.700 casi, e ciò dimostra che la curva si sta stabilizzando su un livello che ci ha portati in zona gialla. L'auspicio è che questo vada avanti per il prossimo periodo". Lo ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze, a margine della riapertura del Giardino di Boboli.