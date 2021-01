19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Noi socialisti valuterano a tempo il suo proposito, tendendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il governo da apolidi. Ci sta a cuore solo un progetto di rinascita per l'Italia". Lo ha detto Riccardo Nencini in aula al Senato dopo le comunicazioni del premier.