Governo: Nencini, 'salvo Andreotti, senza maggioranza solo quelli balneari o ponte'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Oggi non servono 161 voti per la fiducia, basta leggere la Costituzione". Lo ha detto Riccardo Nencini, nel suo intervento in aula al Senato.

"Dal '44 a oggi ci sono stati una decina di governi che non hanno goduto in origine della maggioranza assoluta. Tutti, con eccezione dell'Andreotti ter del 1976, il governo della non sfiducia, balneari o ponte verso soluzioni che si andavano delineando".

"Serve un progetto politico, non si governa con un voto in più, figuriamoci con un voto in meno", ha sottolineato il senatore socialista aggiungendo tra l'altro: "Noi socialisti abbiamo detto riparta questo presidente del Consiglio dalla coalizione esistente, allargandola alle forze europeiste, l'inclusione deve essere la bussola. Un governo costruito con la pesca miracolosa è inutile".