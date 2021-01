Macaluso: Lombardo, 'non era ottimista sul mio governo, mi raccomandò cautela'**

19 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "Ricordo un incontro a cena insieme a Pintor per dare una mano al Manifesto. Parlammo dell'esperienza Milazzo e del governo autonomista del'58. Ricordava come 'il sistema' lo avversò in tutti i modi, leciti e illeciti". Lo ha detto all'Adnkronos Raffaele Lombardo, ex Presidente della Regione siciliana, ricordando la figura di Emanuele Macaluso.

"Non era ottimista sul mio governo - ricorda ancora Lombardo - Mi raccomandò cautela". E aggiunge: "La sua scomparsa ci faccia riflettere sui protagonisti dell'oggi. Mi auguro che trovino in uno come lui fonte di ispirazione".