Macaluso: D'Alema, 'appassionato e intelligente, Pci nel suo cuore'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Ricordo con commozione Emanuele Macaluso, uomo intelligente e appassionato, protagonista di tante battaglie e fino all'ultimo impegnato per dare una prospettiva alla sinistra italiana. Pochi giorni fa Italianieuropei ha raccolto la sua testimonianza in un dialogo sul Pci: il partito che, come egli ha detto, gli era rimasto nel cuore e aveva segnato tutta la sua vita”. Lo afferma in una nota Massimo D'Alema.