Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non è il suo compito, non spetta a lei nè favorire nè ostacolare, questa è una prerogativa par-la-men-ta-re". Lo ha affermato Emma Bonino, a proposito della legge elettorale, intervenendo in Aula al Senato e rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.