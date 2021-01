19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un'Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono l'Italexit". Lo ha detto il senatore del Maie Raffaele Fantetti in aula al Senato annunciando il suo sì alla fiducia al governo.