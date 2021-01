Governo: Bonino, 'serve forte e responsabile, non come questo, non voterò fiducia'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "In questi tempi serve un governo forte e responsabile e il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani". Lo ha affermato Emma Bonino, intervenendo nell'Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Voglio dedicare questo intervento -ha aggiunto- a Emanuele Macaluso che ci ha lasciato questa mattina, perchè la sua provenienza dal Partito comunista non gli ha mai impedito, anzi gli ha consentito, di praticare dialoghi e confronti con esponenti di altri partiti e di pensare e di valorizzare che contano le idee in politica e non solo l'aritmertica, non solo i numeri".

"Per questo non voterò la fiducia. Non ho atteggiamenti nè preclusivi nè demagogici, quando avete fatto iniziative che ho condiviso su tutta la filiera europea vi ho sostenuto con grandissima convinzione, però temo che sprecherete questa occasione. E' il mio più grande timore -ha concluso Bonino- perchè lo spreca il Paese, non il governo".