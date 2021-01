Coronavirus: Giani, 'In vaccinazione di massa subito insegnanti e personale scuola'**

19 gennaio 2021 a

Firenze, 19 gen. - (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto di inserire gli insegnanti e il personale scolastico insieme alle persone da vaccinare subito all'inizio della campagna vaccinale di massa. La scuola deve tornare ad essere centrale, non possiamo più permetterci di lasciare le ragazze e i ragazzi senza un'adeguata formazione che solo la didattica in presenza può dare. Dobbiamo garantire i diritti fondamentali della salute e della scuola per il presente e il futuro dei nostri figli". Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook.