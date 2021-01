Governo: Drago (Misto) critica, non si sbilancia ma cita La Pira, 'costruiamo ponti'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ci sono state attenzioni per la scuola"; "non ho sentito nessun accenno al problema democratico che attanaglia l'Italia"; "la famiglia non viene aiutata"; "la Sicilia paga solamente" e serve il Ponte sullo stretto: "Costruiamo ponti, abbattiamo muri. Non l'ho detto io". Sono alcuni dei punti fondamentali toccati nel suo intervento da Tiziana Drago, deputata del gruppo Misto, che però non ha detto esplicitamente come voterà sulla fiducia al governo.