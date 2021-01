Stellantis: Tavares, '39 modelli elettrificati entro 2021, sfrutteremo nostre diversità'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - "Le nostre due famiglie vengono da realtà a volte difficili che però hanno saputo superare. Oggi è l'inizio di un viaggio entusiasmante" il primo giorno di una Stellantis "ben posizionata per competere nei mercati globali, con 39 veicoli elettrificati entro la fine del 2021". Lo ha sottolineato Carlos Tavares, ad di Stellantis, in conferenza stampa, spiegando che "non dobbiamo solo superare le sfide che conosciamo, ma anche essere innovativi nel nostro business model, avvicinandoci a nuove tecnologie: sfrutteremo la diversità delle nostre risorse umane che è una delle garanzie della performance". Quanto alla struttura operativa Tavares ha evidenziato i nove comitati "che permetteranno decisioni rapide e professionali con una esecuzione tempestiva". Stellantis "ha la capacità di fare grandi cose in futuro" ha aggiunto "andando oltre le apsettative dei clienti".