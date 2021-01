Stellantis: Tavares, con fusione stabilimenti italiani più tutelati

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - "La fusione porterà più efficienza, con business plan più sostenibili per modelli che prima non erano considerati redditizi e sui quali non si decideva. La fusione - grazie anche agli effetti di scala - serve da protezione per alcuni stabilimenti che ora saranno più tutelati, in particolare in Italia, che così potranno raggiungere maggiori livelli di efficienza". Lo ha affermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in conferenza stampa, spiegando che la definizione di nuovi benchmark "non ha a che fare con il numero di persone che lavorano". "La fusione è una soluzione non un problema" ha concluso.