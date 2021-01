Stellantis: Tavares, impegno a non chiudere nessuno stabilimento**

19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen. -(Adnkronos) - - "Voglio ribadire questo concetto: in Stellantis c'è l'impegno a non chiudere nessuno stabilimento produttivo. Di più, vogliamo tenere tutti i brand, che rappresentano un nostro patrimonio, anche se bisognerà chiarire il posizionamento dei singoli marchi". Lo ha affermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in conferenza stampa, aggiungendo che "non sono le sinergie che metteranno a repentaglio i posti di lavoro", anche se "per tutelare l'occupazione ci serve l'effetto scala".