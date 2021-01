19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non ho mai visto raccontare la scelta politica di un uomo come conseguenza delle sue vere o presunte vicende sentimentali. I liberali, i paladini dei diritti, i difensori della privacy, i nemici delle fake news non hanno niente da dire?". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando sul caso Polverini.