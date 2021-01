Innovazione: Haier Europe inaugura il nuovo smart workplace in Italia

19 gennaio 2021 a

Vimercate (Mb), 19 gen. (Labitalia) - A pochi minuti di distanza dall'Head Quarter di Brugherio, Haier Europe apre nuovi uffici presso l'Energy Park di Vimercate (Mb) che saranno la nuova sede delle divisioni commerciali. Sostenibilità, elevata efficienza energetica e un ambiente interamente plastic free caratterizzano il building, che ospita all'interno degli oltre 2.600 metri quadrati complessivi distribuiti su tre piani anche uno showroom dove verranno presentati ed esposti i prodotti, le features esclusive e le novità lanciate sul mercato per tutti i brand pan-europei – Candy, Hoover e Haier.

Una vera e propria “Haier Home” costruita partendo dall'identità e del posizionamento dei tre brand, per ognuno dei quali è stato progettato un corner dedicato: innovazione, tecnologie esclusive, design sofisticato e soluzioni tailor made per Haier, affidabilità, performance e attenzione al benessere e alla salute della famiglia per Hoover, smartness, intuitività, accessibilità e forte legame con l'italianità per Candy.

"Progettati per riflettere l'approccio innovativo e incentrato sul modello Micro imprenditoriale RenDanHeYi alla base della filosofia di Haier, i nuovi uffici nascono dall'esigenza di creare un ambiente lavorativo smart e dinamico, costruito eliminando qualsiasi barriera e confine per facilitare la collaborazione tra i vari teams e incentivare la creatività e la condivisione di idee. Uno spazio e un concept ideale per tradurre e applicare nell'attività quotidiana i pilastri su cui si fonda l'Haier Attitude: imprenditorialità, “Zero Distance to Consumers” e focalizzazione sulla strategia che ha visto evolvere il Gruppo verso la creazione di un innovativo ecosistema IOT win-win ed integrato, che vede tradotto in realtà il concetto di Smart Home", spiega una nota di Haier Europe.

“La scelta del nuovo building e lo sviluppo di un concept dinamico ed interattivo, che ha guidato la progettazione dei nuovi uffici, parte dalla volontà di trasferire i principi cardine di Haier Europe, basati su attenzione alle persone, sostenibilità ed innovazione. Vogliamo essere la prima scelta dei consumatori in ambito Smart Home ed avevamo bisogno di una casa che rappresentasse al meglio questo ideale. Enery Park ha tutti gli elementi per offrirci uno Smart Workplace che possa ispirare la creatività delle nostre persone e facilitare la nostra Missione: essere tra i primi 3 Player in Europa entro il 2023”, ha sottolineato Semmy Levit, Chief Commercial Officer di Haier Europe.

“A completamento del progetto vi è la nuova Showroom in cui l'eleganza e contemporaneità degli spazi convive con il concetto di Zero Distance to Consumer e che ci darà la possibiltà di presentare appieno Brand Identity di Candy, Hoover e Haier e far vivere attraverso i nostri prodotti l'experience from Internet of Things to Internet Of Being”,. ha concluso Levit.

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, n.1 al mondo nel settore degli elettrodomestici e inclusa tra le aziende Fortune Global 500. Quotata alla Borsa di Shanghai (SHA: 600690) dal 1993, Haier Smart Home è presente in tutti e 5 i continenti con 25 parchi industriali, 10 centri di ricerca e sviluppo e circa 100.000 dipendenti. L'azienda ha ottenuto ricavi per circa 25 miliardi di Euro nel 2019 e conta su una forza vendita globale presente in più di 160 Paesi.