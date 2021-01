19 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato, rivolgendosi al premier Conte.