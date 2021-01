Ue: Massolo, 'servono grandi campioni, mare è un settore strategico per Europa

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il sistema industriale europeo si trova a dovere competere con realtà molto agguerrite che si trovano nei paesi asiatici, il caso della cantieristica cinese ne é un esempio, il caso delle tlc cinese ne è un altro. Nel momento in cui l'Europa deve competere sulla scena internazionale necessariamente si devono formare dei campioni che abbiano una taglia europea". Ad affermarlo è Giampiero Massolo, il presidente di Fincantieri e Ispi intervenendo al web talk 'Rilanciare il potenziale dell'Italia' organizzato da Task Force Italia.

Questo, spiega Massolo, "deve arrivare senza pregiudicare l'utente finale, il consumatore. Bisogna aver riguardo al consumatore europeo ma non si può automaticamente difendere il consumatore europeo quando la concorrenza è mondiale e per effetto della concorrenza mondiale un eccesso della tutela del consumatore europeo porta a non realizzare dei campioni europei ma a consegnare interi settori dell'economia europea in mani asiatiche. Dopodiché alla fine della filiera si sarà favorito il consumatore asiatico e non quello europeo che nel frattempo avrà perso il suo posto di lavoro". La ricchezza dei campioni nazionali e europei "è data anche dalla lunga filiera, dalle loro piattaforme produttive e quindi l'accorpamento non deve pregiudicare le filiere che sono la ricchezza dell'industria europea".

Il dibattito sui campioni europei, osserva Massolo, "deve essere portato avanti" dalla Commissione Europea e "penso che abbia bisogno di riflettere in modo molto intenso" su questo tema. L'Italia ma anche la Francia e la Germania "stanno stimolando in questa direzione" Bruxelles. Il mare "è una risorsa strategica" che andrebbe messa in avanti in Europa e nel recovery plan italiano. "L'80% del commercio estero dell'Ue e il 40% del commercio interno - sottolinea Massolo - utilizzano la navigazione. E gli armatori europei controllano il 40% del tonnellaggio mondiale. E sul mare si scaricano sia delle istanze di progresso tecnologico, di trasporto efficiente, di propulsione pulita, di risanamento delle coste...il mare è una risorsa strategica", per l'Europa. "L'accorpamento di grandi campioni europei può favorire lo sfruttamento e mettere nelle mani dell'Ue e degli Stati membri uno strumento prezioso", aggiunge il presidente di Fincantieri.