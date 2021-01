Governo: Conte, 'archiviata stagione tagli, su scuola continueremo a impegnarci'

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "E' stato toccato il tema della scuola, altro tema che ci sta a cuore. Dobbiamo lavorare affinché resti centrale nell'agenda non solo del governo ma del paese". Così il premier Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato.

Il presidente del Consiglio ricorda le "40mila aule in più" sorte "con i lavori estivi, non è solo merito del governo ma di quella sinergia con le istituzioni locali", grazie al "grande sforzo fatto da sindaci e presidente di Regione. Poi abbiamo mobilitato 10 mld in più, archiviando la stagione dei tagli che avevamo ereditato. C'è un intero capitolo del Recovery plan dedicato alla filiera dell'istruzione".

Il premier sottolinea che in questi giorni "stanno rientrando in presenza gli alunni delle secondari, nonostante una curva epidemiologica che non accenna a migliorare ma faremo di tutto perché la scuola è di tutti, continueremo ad impegnarci per la didattica in presenza. Abbiamo previsto assunzioni per 25mila docenti di sostegno in più e bandito concorsi per quasi 80mila docenti. E poi abbiamo introdotto innovazioni, la chiamata veloce in fascia aggiuntiva che ha permesso di assumere da graduatorie. Ma la scuola richiede uno sforzo continuo e continueremo ad impegnarci".