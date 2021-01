19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Per noi non abbiamo chiesto nulla, non abbiamo disseminato mine ma avanzato sempre proposte con dignità, disciplina e onore. Abbiamo solo chiesto di pensare al futuro del Paese". Lo ha detto Teresa Bellanova di Iv nelle dichiarazioni di voto al Senato.