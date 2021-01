Lombardia: in Consiglio regionale mozioni su Recovery Fund e didattica in scuole (2)

19 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Salvaguardare l'istituzione regionale in tutte le sue componenti, prevedendo l'inserimento della disciplina della revoca in tutte le leggi istitutive degli organismi regionali di garanzia (ad oggi solo la legge istitutiva del Difensore regionale ne è provvista). Questo quanto richiesto in una mozione presentata da Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia, a tutela di tutti i componenti nominati negli organi di garanzia (tra gli altri Difensore regionale, Corecom, Consiglio per le Pari opportunità), “considerato che si sono verificati episodi nei quali alcuni rappresentanti nominati negli organi di garanzia abbiano pubblicamente espresso opinioni o giudizi inappropriati o lesivi dell'immagine di esponenti politici a mezzo stampa o sui profili social”.

Il documento, approvato oggi dall'assemblea lombarda a larghissima maggioranza (57 voti a favore e un astenuto), accoglie, inoltre, una proposta di riformulazione avanzata dal consigliere Marco Fumagalli (M5S) che impegna l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a predisporre una disciplina unitaria in materia di revoca, al fine di determinare un assetto di disposizioni coordinate e collegate a salvaguardia dell'istituzione regionale.

Un piano ampio e articolato per garantire la continuità e l'effettività dell'assistenza sanitaria di base assicurata dai medici di medicina generale. Lo chiede una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Gregorio Mammì) e approvata dall'aula con modifiche.