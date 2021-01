Lombardia: in Consiglio regionale mozioni su Recovery Fund e didattica in scuole (5)

19 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Il consiglio regionale ha respinto con 34 voti contrari due mozioni presentate rispettivamente dal Partito Democratico (prima firmataria Paola Bocci) e dal M5S (primo firmatario Andrea Fiasconaro) con la quale si impegnavano presidente e giunta a pianificare un parziale rientro nelle classi degli studenti. Nei documenti si sollecitava tra le altre cose la necessità di procedere a più tamponi e ad avviare anche la programmazione dei vaccini anti-Covid per il personale scolastico e operante nelle scuole.

I gruppi di minoranza (sono intervenuti Paola Bocci, Fabio Pizzul e Jacopo Scandella per il Pd, Raffaele Erba per il Movimento 5 Stelle, Elisabetta Strada per i Lombardi Civici europeisti, Niccolò Carretta del Gruppo Misto-Azione e Michele Usuelli di +Europa-Radicali) hanno evidenziato come la “scuola è una priorità perché la didattica a distanza rischia di creare grosse problematiche non solo riguardo alla dispersione scolastica ma anche per le pesanti implicazioni psicologiche”. Gli esponenti della maggioranza (Roberto Mura della Lega, Paola Romeo e Gianluca Comazzi di Forza Italia e l'Assessore Fabrizio Sala) hanno concordato sull'importanza del ritorno in classe ma hanno anche evidenziato “che tutto questo al momento è impossibile visto che il Governo ha messo in zona rossa la Lombardia che ha parametri che non rappresentano la reale situazione regionale. E' per questa ragione che si è provveduto a fare ricorso al Tar per cancellare la decisione”.

Bocciata la mozione presentata dal gruppo Lombardi Civici Europeisti (prima firmataria la Consigliera Elisabetta Strada) che chiedeva di attivare “procedure e modalità operative per la predisposizione di una certificazione che, a completamento del ciclo di vaccinazione anti Covid-19, attesti l'avvenuta vaccinazione - ad eccezione di coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute - da rilasciare a tutta la popolazione lombarda vaccinata, da esibire ad esempio per l'utilizzo dei mezzi di mobilità pubblica, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, culturali, sportive, attività socio ricreative, e affinché i gestori delle attività economiche della Lombardia che sono state maggiormente colpite, possano consentire con la certificazione l'accesso nelle proprie attività in totale sicurezza”.