Governo: Meloni, 'altri costretti a dimissioni in condizioni simili, attendiamo Colle'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Le chiacchiere stanno a zero e i numeri parlano chiaro: il governo ha chiesto al Senato la fiducia e non ha ottenuto, nonostante il voto favorevole dei senatori a vita, né la maggioranza assoluta, né la maggioranza dei presenti. Altri governi in condizioni simili sono stati costretti alle dimissioni. Attendiamo di sapere dal Presidente della Repubblica se ritenga che in queste condizioni Conte possa andare avanti". Così Giorgia Meloni, presidente di Fdi.