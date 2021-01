Lombardia: sindacati pensionati chiedono incontro a Moratti

20 gennaio 2021 a

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Le segreterie dei pensionati della Lombardia di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro a Letizia Moratti. All'ordine del giorno: rsa, vaccini e riforma sanitaria. "La specificità, della situazione sociale, i numeri di pensionati e anziani in Lombardia con malattie croniche, la cui gestione incide per circa l'70% dei costi del servizio sanitario richiede un momento dedicato", affermano in una nota Valerio Zanolla, Emilio Didonè e Serena Bontempelli, segretari generali di Spi, Fnp e UILP regionali.

"Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento costruttivo nei confronti dell'Amministrazione regionale, partecipando ai diversi tavoli istituzionali, portando il nostro contributo di idee e sottoscrivendo molteplici accordi con i vari Assessorati. Riteniamo a buon diritto di dover portare alla sua autorevole attenzione alcuni dei principali temi da affrontare nella ripresa del confronto con il suo Assessorato e che impattano maggiormente la fascia di popolazione che abbiamo la responsabilità e privilegio di rappresentare".

Innanzitutto, continua la lettera dei sindacati dei pensionati, “è urgente la convocazione dell'Osservatorio sulle Rsa. L'obiettivo comune è giungere a stabilire un flusso virtuoso di scambio di informazioni tra noi, al fine di correggere eventuali disfunzioni esistenti, prevenire situazioni e cercare di migliorare insieme il sistema nel suo complesso. Poi, vogliamo rappresentare la nostra preoccupazione per l'organizzazione, soprattutto di prospettiva, della campagna vaccinale antiCovid. Siamo reduci da un'esperienza fortemente negativa sul fronte del vaccino antinfluenzale, e non vorremmo mai rivivere le vicende che molti anziani hanno vissuto l'autunno scorso".