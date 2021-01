Coronavirus: Giani, 'In Toscana 443 nuovi casi su 10.180 tamponi molecolari'

20 gennaio 2021 a

Firenze, 20 gen. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 443 su 10.180 tamponi molecolari e 9.347 test rapidi". Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

"Estendiamo la campagna di test e screening in ogni istituto scolastico superiore della Toscana - aggiunge Giani in un post su Facebook - Vogliamo garantire il mantenimento della scuola aperta in sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico, continuando a essere responsabili e prudenti. Con il contributo di tutti possiamo farcela, forza Toscana!".