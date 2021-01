Coronavirus: vescovi Toscana, 'Nel 2021 non ci sarà benedizione delle famiglie casa per casa' (2)

20 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I membri della Cet hanno dedicato ampio spazio all'esame della situazione sociale e pastorale derivante dal perdurare della pandemia per Covid-19. "Rinnovando la loro vicinanza a quanti soffrono per il distacco dai loro cari e per la loro malattia", i vescovi toscani hanno ribadito "la loro preoccupazione per la tenuta sociale ed economica del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle loro esigenze formative, come pure al tessuto aziendale e alle prospettive di difesa del lavoro e dei lavoratori".

Quanto alle comunità ecclesiali, i vescovi hanno espresso "gratitudine in particolare ai sacerdoti e ai loro collaboratori per la disponibilità con cui stanno affrontando forme pastorali nuove adeguate ai tempi che viviamo, rispettose delle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione del contagio".