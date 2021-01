Immobili: Jll, volumi mercato in calo per Covid, pesante alberghiero (-76%)

20 gennaio 2021 a

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Il mercato immobiliare è stato influenzato dalla pandemia di Covid19, anche se in modo parziale. L'alberghiero ha subito pesanti contrazioni, mentre la logistica ha toccato nuovi record. E' quanto emerge dall'analisi di mercato svolta da JLL, azienda leader nel settore dei servizi professionali specializzata nel settore immobiliare e della gestione degli investimenti. I volumi totali in Italia hanno raggiunto nel 2020 circa 8,3 miliardi di euro, in calo del 33% anno su anno e del 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, ma in linea con i livelli del 2018. Il settore retail (negozi) ha registrato una contrazione del 18% nel volume degli investimenti, il settore alberghiero è andato molto peggio, con una riduzione del 76% dei volumi.

"Non c'è motivo per cui questo settore, fondamentale per l'economia del nostro Paese, non possa riprendersi dallo shock non appena la situazione sarà tornata alla normalità. La pandemia ha accelerato alcune tendenze del settore e ha incoraggiato gli operatori alberghieri ad essere più creativi nell'attrarre ospiti e nel diversificare le entrate", spiega comunque la società. Il settore Office ha registrato un calo del volume degli investimenti pari al 34%. Le aziende si stanno adattando a modalità di lavoro ibride che prevedono il lavoro in ufficio, da casa o in altre location come spazi di coworking.

Il mercato logistico ha invece raggiunto un nuovo record nel 2020 registrando 2,3 milioni di metri quadrati di assorbimento di spazi in affitto, pari al 25% in più rispetto all'anno scorso, e un +3% su base annua a livello di investimenti. Le nuove tendenze della logistica urbana stanno portando alla nascita di progetti innovativi per il settore, come edifici a più livelli e micro-centri di distribuzione locali.