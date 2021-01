L'Aeroporto Fiumicino di Roma sceglie FeedbackNow di Forrester per la raccolta e la registrazione, in tempo reale, di opinioni, feedback e impressioni dei passeggeri durante la pandemia

20 gennaio 2021 a

La soluzione touchless di Forrester per il monitoraggio della customer experience permetterà all'aeroporto di ottenere importanti feedback dai passeggeri, in modo immediato e sicuro

CAMBRIDGE, Mass., 20 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi che la versione touchless di FeedbackNow, una soluzione per la raccolta in tempo reale di dati relativi alla customer experience, è ora disponibile presso l'Aeroporto Fiumicino di Roma, Italia. A causa della pandemia, attualmente le priorità dei passeggeri sono la pulizia e l'igiene — FeedbackNow consentirà all'aeroporto di raccogliere in modo sicuro il loro feedback veritiero ed imparziale. Dotata di potenti strumenti di analisi, la soluzione FeedbackNow di Forrester permetterà inoltre di valutare in modo continuativo i protocolli COVID-19 dell'aeroporto, nonché di risolvere qualsiasi problematica legata all'igiene prima del suo acutizzarsi.

"Con il ritorno alla normalità, i passeggeri si aspettano sicurezza, comfort e controllo totale sull'ambiente circostante", dichiara Emanuele Calà, responsabile innovazione e qualità dell'Aeroporto di Fiumicino. "La sicurezza e l'igiene sono di grandissima importanza per noi, e stiamo attuando misure efficaci per offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio sicura e di qualità. L'utilizzo della soluzione FeedbackNow di Forrester ci consente di essere più ricettivi nei confronti dei bisogni dei passeggeri, nonché di rendere la sicurezza una priorità in questi tempi incerti".

Per il terzo anno di fila la qualità dell'Aeroporto di Fiumicino è stata riconosciuta a livello europeo. L'aeroporto ha infatti vinto i premi Best Airport Award 2020 e Airport Service Quality Award 2019, conferiti rispettivamente da ACI (Airports Council International) Europe e ACI World, nella categoria hub con più di 40 milioni di passeggeri. L'aeroporto si distingue per l'adozione di misure proattive e protocolli per il contenimento della pandemia, confermandosi come aeroporto più riconosciuto al mondo nel contrasto al COVID-19. L'Aeroporto di Fiumicino è infatti il primo aeroporto a livello mondiale ad aver ottenuto la valutazione massima di 5 stelle da parte di Skytrax, l'organizzazione internazionale per la valutazione delle compagnie aeree e degli aeroporti, dopo aver ricevuto la Biosafety Trust Certification da RINA Services, l'Airport Health Accreditation (primo aeroporto UE ad aver ricevuto quest'ultimo riconoscimento) e l'"Airport Health Measures Audit Programme" (AHMAP), anch'esso di ACI (AHMAP in partnership con Bureau Veritas).

"È fondamentale fornire un'esperienza capace di evocare emozioni positive di fiducia, sicurezza e affidabilità — specialmente visti i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori dettati dalla pandemia", afferma Steven Peltzman, direttore tecnico e business di Forrester e responsabile di FeedbackNow. "Gli aeroporti, come l'Aeroporto di Fiumicino, stanno adottando misure sanitarie per creare un ambiente in cui i passeggeri possano sentirsi sicuri e a proprio agio".

Nel mondo, più di 500 organizzazioni nel settore dei viaggi, dello svago, del commercio al dettaglio e nel settore sanitario si affidano alle analisi in tempo reale di FeedbackNow, al fine di rispondere prontamente ai problemi e assicurare sicurezza e protezione massime durante la pandemia.

Su Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) è una delle aziende di consulenza e ricerca più influenti al mondo. Aiutiamo le organizzazioni a crescere grazie all'attenzione dedicata clienti, posti al centro delle operazioni strategiche, aziendali e di leadership. Grazie alle consulenze, alla ricerca e agli eventi promossi da Forrester, leader in campo aziendale e tecnologico in tutto il mondo possono essere più ambiziosi e intraprendenti nel proprio lavoro, rispondendo ai cambiamenti e sviluppando strategie di crescita incentrate sui clienti. La nostra comprensione unica è basata su sondaggi annuali che coprono più di 675.000 consumatori e leader in campo aziendale e tecnologico in tutto il globo, metodologie rigorose e oggettive, comprese le valutazioni Forrester Wave™, e conoscenze condivise dei nostri clienti più innovativi. Per maggiori informazioni, consultare forrester.com.

