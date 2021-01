Bei: Scannapieco, anche in 2020 Italia primo beneficiario con 11,9 mld**

20 gennaio 2021 a

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - L'Italia si è confermata "di gran lunga" anche nel 2020 il primo beneficiario della Bei, la Banca europea per gli investimenti, con finanziamenti complessivi per 11,9 miliardi (+8,2% sul 2019), di cui 10,9 di prestiti, lo 0,73% del Pil. Lo ha sottolineato il vicepresidente Bei e presidente del Fei Dario Scannapieco illustrando i risultati della Banca che nel nostro paese ha sostenuto in questo modo 32,4 miliardi di investimenti. All'Italia, quindi, è andato il 18% del totale dei finanziamenti Bei, attraverso 65 operazioni, anche se - ha aggiunto Scannapieco - "si affiancano sempre più attività di consulenza". Gli interventi Bei - ha ricordato - "rappresentano lo 0,73% del Pil italiano, un contributo importante per contrastare la crisi".