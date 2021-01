Carrefour: Le Maire, 'stop a Couche-Tard? abbiamo solo applicato la legge'

20 gennaio 2021 a

Parigi, 20 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo solo applicato la legge". Ad affermarlo ai microfoni di Bfm è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire giustificando il veto del governo francese all'eventuale acquisizione di Carrefour da parte del gruppo canadese Couche-Tard. "Preferisco la soluzione che è stata trovata tra i due gruppi" e che prevede la ricerca di eventuali partnership operative, spiega il ministro. "Mi sembra legittima la mia opposizione all'acquisizione del primo datore di lavoro privato in Francia che detiene il 20% della distribuzione alimentare transalpina. In alcuni ambiti e per quanto riguarda i settori strategici, e la distribuzione alimentare ne fa parte, il Governo può intervenire come prevede la legge e lo abbiamo fatto. Il mio ruolo è vigilare sui settori strategici e con la pandemia abbiamo visto quanto sia strategico questo settore e l'importanza di garantire tutta la catena di approvvigionamento alimentare", sottolinea ancora Le Maire.