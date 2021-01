Scrittori: è morto Gerald Locklin, amico e biografo di Charles Bukowski

20 gennaio 2021 a

Los Angeles, 20 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore statunitense Gerald Locklin, narratore, poeta e saggista che ha contribuito a plasmare il paesaggio letterario della California ed amico, confidente e biografo di Charles Bukowski, è morto per complicazioni legate al coronavirus all'età di 79 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 17 gennaio, è stato dato dal figlio Zachary Locklin.

Dallo scorso marzo Gerald Locklin viveva in una casa di riposo di Huntington Beach, in California; quando è risultato positivo al Covid-19 due settimane fa è stato trasferito in una clinica di Irvine, dove è deceduto.

Locklin ha insegnato per 42 anni letteratura inglese e scrittura creativa alla California State University ed ha diretto la rivista di poesia "Chiron". Ha pubblicato una decina di libri di poesie e numerosi saggi. Autore di opere narrative, tra i suoi romanzi tradotti in italiano figura "Più morto che vivo" (Leconte, 2005), in parte autobiografico, storia di un insegnante che è anche uno scrittore, tra bevute, facezie, avventure e insolite sessioni didattiche. In italiano è stato tradotto anche "Charles Bukowski a botta sicura" (Leconte, 2007), dove l'amico e complice del "vecchio Buk" costruisce senza reticenze una contro-biografia del celebre scrittore americano, offrendo vent'anni di rivelazioni, recensioni, poesie e aneddoti che illuminano tratti ancora inediti dell'autore di "Storie di ordinaria follia". Bukowski definì Locklin "uno dei grandi talenti sconosciuti del nostro tempo".