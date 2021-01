Mafia: giudici processo Borsellino quater, 'strage non dovuta a trattativa Stato-boss'

20 gennaio 2021 a

Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - "Non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la 'Trattativa Stato-mafia' avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l'occasione di “incidere sul quadro politico italiano” con riferimento a coloro che “si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992”. Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell'ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva". Lo scrivono i giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta che, nella sentenza del processo 'Borsellino quater' di secondo grado escludono nelle 377 pagine delle motivazioni che la trattativa abbia accelerato l'uccisione di Borsellino.

"Ed è anche logico affermare che vi sia stata una finalità di “destabilizzazione” intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto all'espansione del crimine organizzato mafioso”, scrivono i giudici .

“Deve essere ritenuta ancora attuale la valutazione espressa dai Giudici Supremi in seno alla prima sentenza emessa nel procedimento Borsellino ter relativamente alla incidenza che la cosiddetta “trattativa Stato-mafia” avrebbe avuto sulla deliberazione della strage di via D'Amelio anche alla luce delle ulteriori acquisizioni probatorie cristallizzate nel presente procedimento", dicono ancora i giudici.