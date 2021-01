20 gennaio 2021 a

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Con Renzi "credo che la rottura sia stata profonda, non si può far finta di niente. Anche dopo quello che ha Renzi in Parlamento, addebitare a Conte un vulnus democratico è una ferita profonda". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.